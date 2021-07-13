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Коронавирус в Крыму

В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи»

18:46 вторник, 13 июля 2021
В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи»

фото © meduza.io

Количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.

Об этом телеканалу «Миллет» сообщил директор республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Мы бьем рекорды. У нас растет количество вызовов – если месяц назад их было 1,5 тысячи, то сейчас на 25% больше», – рассказал он.

Олефиренко уточнил, что статистика по вызовам продолжает «набирать обороты» и спрогнозировал дальнейшие «рекорды» по количеству вызовов «скорой помощи».

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 – 122 заболевших – установлен за прошедшие сутки в Севастополе.

В Крыму за минувшие сутки подтверждено 369 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии – 52,8 тыс. Более 45,6 тыс человек уже переболели, за минувшие сутки выздоровели 189 человек. Скончались с начала пандемии 1 607 человек, из них 9 за минувшие сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму - 369 новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

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