Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя ● В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19 ● В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID ● В Крыму - 369 новых заражений ● В Севастополе привились 100 тысяч человек
В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи»
фото © meduza.io
Количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.
Об этом телеканалу «Миллет» сообщил директор республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
«Мы бьем рекорды. У нас растет количество вызовов – если месяц назад их было 1,5 тысячи, то сейчас на 25% больше», – рассказал он.
Олефиренко уточнил, что статистика по вызовам продолжает «набирать обороты» и спрогнозировал дальнейшие «рекорды» по количеству вызовов «скорой помощи».
Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 – 122 заболевших – установлен за прошедшие сутки в Севастополе.
В Крыму за минувшие сутки подтверждено 369 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии – 52,8 тыс. Более 45,6 тыс человек уже переболели, за минувшие сутки выздоровели 189 человек. Скончались с начала пандемии 1 607 человек, из них 9 за минувшие сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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