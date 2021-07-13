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В Крыму раскрыли преступную схему по подделке документов для моряков

07:34 вторник, 13 июля 2021
В Крыму раскрыли преступную схему по подделке документов для моряков

фото © Новости Крыма

Фигурантами уголовного дела стали 5 человек, среди которых предпринимательница из Севастополя, должностное лицо филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря в Туапсе», а также трое безработных из Астрахани.

  Собрать пакет документов для работы на морском транспорте можно было за 80-100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю.

«Как установили следователи, являясь владелицей агентства по оказанию помощи в оформлении морских квалификационных документов вместе со своими подельниками предпринимательница из Севастополя организовала схему по получению за взятки свидетельств о прохождении обучения для работы на морском транспорте без фактической сдачи экзаменов и в целом – без образовательного процесса», — сообщили в пресс-службе.

Часть денег посредники по цепочке оставляли себе. До сотрудника Администрации морских портов Черного моря в Туапсе доходило всего около 10 тысяч рублей.

Сейчас по месту жительства фигурантов и в организациях, проходящих по уголовному делу, проводятся обыски. Изымаются бланки, штампы и печати, с помощью которых изготавливались поддельные документы, а также другие сведения, представляющие интерес для следствия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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