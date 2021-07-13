В Крыму издали карту мест встречи НЛО, русалок и кладов

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Увидела свет «Карта затонувших судов, сокровищ, кладов, чудес и аномальных зон Крыма». Ее автор — океанолог, крымовед и писатель Анатолий Таврический (Тынягин).

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять — Крым битком набит загадками.

Каждый сантиметр карты заполнен несколькими условными обозначениями: здесь видели тарелку пришельцев, там находятся развалины древнего храма, а вот точная дислокация входа в мифический Аид.

На обратной стороне карты подробнее рассказывается о самых ярких и загадочных явлениях.

Скептики могут продолжать сомневаться, но автор приводит много исторических фактов об уже найденных в Крыму кладах.

Например, в 1961 году в имении Азамат (Белогорский район) был обнаружен большой тайник с драгоценностями, серебряными монетами и царскими деньгами. В 1990 году в Алуште археологи откопали кувшин с 17 серебряными слитками весом 3,5 кг. В 2001 году на стартовой площадке парапланеристов Узун-Сырт в Коктебеле местный пастух нашел сто древних монет с арабской вязью.

В 2006 году под башней Константина Генуэзской крепости Феодосии было найдено полтора килограмма золота консула Кафы по имени Вивальди. Через год также под Феодосией, на горе Тепе-Оба, обнаружили сосуд, набитый 10 168 серебряными аспрами — монетами Оттоманской империи.

«В горах Крыма закопаны активы Симферопольского банка, которые пропали во время войны», — дает наводку Анатолий для кладоискателей.

Кроме этого, автор карты объясняет и указывает месторасположения менгиров, дольменов и кромлехов — мегалитов прошлого. Например, так называемый менгир Игоря Белянского в балке Богаз-Сала под Бахчисараем считается обсерваторией древних. Именно на этот вертикально стоящий обломок скалы в дни весеннего и осеннего равноденствия падает луч восходящего солнца, проникающий сквозь проем скал выше по склону.

Помимо исторических фактов, Таврический приводит много данных по геологии. В частности, он пишет о тектонических разломах литосферных плит Земли. Один из таких разломов как раз находится под Крымом. Поэтому на полуострове возможны выбросы мощной энергии, а также повышенное выделение радона и водорода.

По мнению Анатолия, подземные разрывы объясняют, почему, к примеру, в окрестностях Зуи Белогорского района часто случаются автомобильные аварии и было авиакрушение МиГ-25М.

Кроме этого, автор рассказывает о грязевых и подводных вулканах, сосредоточенных в основном на Керченском полуострове.

Крымские вулканы хоть и небольшие по размерам, но вполне опасны. Так, в 1925 году в Булганакских вулканах утонул заведующий Темрюкским краеведческим музеем, а во время Великой Отечественной войны — немецкий танк.

«В 1985 году при погружении на ПЛБ «Бентос-300» на глубине 250 метров я впервые увидел подводные вулканы, из вершин которых выделялся газ. Также в Черном море есть действующие вулканы, выделяющие лаву», — вспоминает Таврический.

И вулканы — не единственное, что от людей прячет Черное море. Карта кишит указанием мест кораблекрушений судов, военных кораблей, самолетов, встречаются и места встречи с морским змеем.

По информации Анатолия Таврического, за всю историю мореплавания в Черном море затонуло более 50 тысяч судов. По мнению океанолога, любое затонувшее судно со временем превращается в искусственный риф. Он оказывает благотворное воздействие на жизнь моря, поэтому лучше его не поднимать со дна.

Касательно морских змеев автор карты утверждает, что в Черном море водится три вида этих чудовищ: десятиметровый змей с конечностями Танвлазавр, 30-метровый коричневый Блэки и 40-метровый Таврикус Гигантикус.

Анатолий подробно приводит все известные ему факты встреч с черноморским змеем Блэки, русалками, атлантами, амазонками и НЛО.

Некоторые примеры звучат невероятно, например, как некоего Виталия инопланетяне похитили из пионерского лагеря, но мальчик заплакал, и его вернули обратно. Или как в августе 1991 года в Балаклавский дом культуры зашел инопланетянин, прибывший усмирять темную энергию зрителей, выплеснувшуюся во время просмотра боевика.

Тем не менее некоторые слова пришельцев, которые цитирует Таврический, выглядят здраво.

«Инопланетяне сказали, что люди, живущие в Крыму, не понимают, как им повезло, но они губят природу, загрязняют реки и море, рубят священные деревья можжевельника, не понимая, что эти изделия вредят их здоровью».

Такое сообщение инопланетяне передали тому самому Виталию из пионерлагеря, когда встречались с ним еще раз.

В тексте использованы материалы: Форпост

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