В Крыму - 369 новых заражений

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 335 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 52803 случаев новой коронавирусной инфекции, 382 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 51424 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1168 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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