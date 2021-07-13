Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе привились 100 тысяч человек ● Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму ● Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям ● В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом ● Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19
В Крыму - 369 новых заражений
фото © strana.ua
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 335 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 52803 случаев новой коронавирусной инфекции, 382 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 51424 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1168 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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