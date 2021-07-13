В Крым не пустили коров без документов

На дороге Новороссийск – Керчь инспектор Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержал автомобиль, который следовал из Ростовской области в Республику Крым.

В машине обнаружены 12 голов крупного рогатого скота. Проверка показала, что животные не идентифицированы, сведения о проведении профилактических мероприятий отсутствуют.

В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении, а животных вернули обратно в Ростовскую область.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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