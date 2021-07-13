В конце июля в Коктебеле пройдет ярмарка «Море еды»

Гастрономическая ярмарка «Море Еды» пройдет в Коктебеле (территория возле аквапарка) 22-23 июля с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщают организаторы, для гостей и жителей Крыма представится возможность не только сделать покупки, но и хорошо провести время на ярмарке.

«Море Еды» — это новый формат популяризации производителей и локальной кухни Крыма. Мы решили представить не только продукцию от фермерских хозяйств, но также дать возможность гостям увидеть, что можно из этих продуктов приготовить у себя дома. Как это лучше сделать — покажут приглашенные шеф повара», — отмечают организаторы.

Для гостей ярмарки будет представлена возможность посетить летний кинотеатр, где будут показывать фильмы и мультфильмы про еду и кулинарию. Будут организованы мастер-классы и анимация для детей. Для желающих узнать о том, как отрыть свой ресторан и получить хороший доход, пройдут встречи в формате живого общения «Public Talk» с рестораторами. Любители сладкого получат возможность отведать эксклюзивный гигантский торт. В рамках музыкальной программы выступит культовый рок-музыкант Найк Борзов, который исполнит свои хиты «Маленькая лошадка», «Верхом на звезде» и многие другие.

Напомним, ранее планировалось, что гастрономическая ярмарка «Море еды» пройдет в Коктебеле 24-25 июня.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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