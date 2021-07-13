Ученый рассказал, почему на пляжах Крыма нашествие божьих коровок

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Пока крымчане радуются прибывшей воде после наводнения, туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки.

Жуки не просто встречаются по одному, они собираются в целые стаи и прыгают на людей, а иногда даже кусаются.

— Нашествие божьих коровок на юге. Они повсюду и их много, как комары. И знаете что? Они кусаются! Да-да. Не сильно, но противно. Надеюсь, что это не часть инфекционной атаки, а Божье послание!, — шутят туристы в соцсетях.

Красные жучки летают прямо на пляже в светлое время суток. Они бесцеремонно садятся на людей, забираются в сумки, палатки и кусают похлеще комаров. По рассказам туристов, укусы божьих коровок иногда даже вызывают аллергическую реакцию.

По информации ученых, такая резкая вспышка численности многих насекомых связана с повышенной влажностью после наводнений в Крыму.

— Колебание численности некоторых видов насекомых — это нормально, но в последнее время их стало очень много, — говорит КП-Крым профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов. — Это связано с перестройкой наших экосистем, когда меняется соотношение видов, добавляются новые, которые прилетают к нам из тропиков. Одним словом — происходит глобальное потепление.

Эколог отмечает, что после потопов и наводнений в Крыму больше стало не только божьих коровок, но и комаров, тли и цикад.

— Количество красных жучков увеличивается из-за появления тли, которой и питаются эти насекомые. Когда их становится слишком много, они собираются в стаи, чтобы просуществовать как можно дольше и при любых условиях. Поэтому во время жары их можно встретить повсюду.

Ученый заверил, что никакой опасной инфекции эти насекомые не переносят, так как вообще не контактируют с кровью человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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