Курортный сезон
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Туристы стали чаще ездить в Крым поездами
фото © Новости Крыма
Объемы перевозок пассажиров поездами «Таврия» в Крым и обратно выросли за первое полугодие 2021 года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора пассажирских перевозок на крымском направлении – компании «Гранд Сервис Экспресс».
«В первом полугодии 2021 года поездами «Таврия» было перевезено более 800 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 245%», – сообщил перевозчик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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