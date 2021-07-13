Трое пранкеров в Севастополе случайно похитили человека

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Трое жителей Севастополя хотели разыграть похищение своего знакомого, но случайно увезли не того человека. Сотрудникам полиции пришлось реагировать на сообщение очевидцев, которые увидели на пляже в Учкуевки мужчин с предметами, похожими на оружие.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Севастополю.

«Неизвестные мужчины, держа в руках предметы, визуально схожие с оружием, посадили в автомобиль Audi молодого человека … Сотрудниками полиции указанный автомобиль был задержан в районе пляжа Учкуевка. В нем находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого. Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим парнем и высадили молодого человека из автомобиля, при этом физическую силу к нему не применяли, угроз в его адрес не высказывали», – сообщили в пресс-службе.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие. Их направили на исследование.

В отношении трех мужчин составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Им грозит штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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