Стало известно где в Крыму построят мусороперерабатывающий комплекс

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Компания «Тургеневский карьер» объявила конкурс на выполнение работ по строительству комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

Мусороперерабатывающий комплекс появится в 2,5 км от села Тургенево в Белогорском районе Крыма, указано в документах на портале госзакупок.

«Цель работы – выполнение работ по строительству мусороперерабатывающего комплекса твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО соответственно), предназначенный для централизованного приема, складирования, изоляции и обезвреживания ТБО и ПО с дальнейшим размещением или вывозом отходов для вторичного использования, предотвращающий распространение загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды и развитие опасных геологических процессов и явлений и гарантирующий санитарно-эпидемиологическую безопасность населения», – указано в техническом задании документации конкурса.

Уточняется, что участок строительства располагается в границах земельного участка бывшего карьера по добыче пильного камня ракушечника. Площадь, непосредственно выделенная для размещения объекта, составляет 15,7 га. «Территория участка под строительство полигона ТКО расположена в Белогорском районе, в 2,5 км западнее села Тургенево в центральной части полуострова Крым. Участок расположен на территории бывшего «Тургеневского карьера». С северной стороны участка строительства располагается существующий полигон ТБО. На момент строительства полигон действующий и работает на прием отходов. Во время строительства предусмотрено непрерывное движение мусоровозов к полигону ТБО», – сказано в документе.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 232,6 млн рублей.

Полигон ТКО в Тургенево на данный момент является местом складирования коммунальных отходов Симферополя.

В начале июля завершились работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в микрорайоне Каменка в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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