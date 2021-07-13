Власть
СК проверит «шутливое» похищение человека в Севастополе
Севастопольские следователи дадут правовую оценку действиям мужчин, которые ради шутки похитили человека с пляжа в Учкуевке.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей было выявлено видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль. Организована проверка по факту опубликования видеопоста с признаками преступления, подпадающего под статью 126 УК РФ – «похищение человека», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудники полиции задержали автомобиль в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает.
Вместе с тем следствие намерено оценить действия «шутников» на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст. 127 УК РФ – «незаконное лишение свободы».
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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