Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 13 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 13 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.
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