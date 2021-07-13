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Власть

Проект реконструкции дороги на Алушту выполнят за 939 млн рублей

14:05 вторник, 13 июля 2021
Алушта

Компания «ВАД» до конца 2022 года подготовит проект реконструкции ялтинской трассы на участке от Перевального до Алушты.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180», — сказано в тексте документа.

Цена контракта составляет 939 млн 100 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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