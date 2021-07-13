Власть
Проект реконструкции дороги на Алушту выполнят за 939 млн рублей
Компания «ВАД» до конца 2022 года подготовит проект реконструкции ялтинской трассы на участке от Перевального до Алушты.
Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180», — сказано в тексте документа.
Цена контракта составляет 939 млн 100 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов. В Севастополе существенно сократились объемы строительства многоквартирных домов.
В Севастополе грядут серьезные градостроительные перемены. Изменение приказа Министерства культуры коснется застройщиков и владельцев земли.
Масштабы грядущей застройки Южного пригорода Херсонеса попали на видео. Строительная площадка под кластер вблизи Херсонеса, между улицей Ерошенко и парком Анны Ахматовой, закрыта от общественности забором.
В Крыму общественность остановила скандальную стройку у Карадагского заповедника. В Крыму почти полтора года общественники и депутаты Феодосийского городского округа пытались освободить охранную зону Карадагского заповедника от застройки.
В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19
Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.
Трое пранкеров в Севастополе случайно похитили человека
Трое жителей Севастополя хотели разыграть похищение своего знакомого, но случайно увезли не того человека. Сотрудникам полиции пришлось реагировать на сообщение очевидцев, которые увидели на пляже в Учкуевки мужчин с предметами, похожими на оружие.
В Крыму - 369 новых заражений
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
11 июля
В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания
В пострадавшей от наводнения Большой Ялте остаются закрытыми для купания еще 17 пляжей, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.