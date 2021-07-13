Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения ● В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания ● Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду ● В Крымских реках продолжают вылавливать унесенные наводнением авто ● В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка
Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа территорий в Ялте
Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с территорий, пострадавших во время вызванного ливнями подтопления в Ялте.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Со всех участков, пострадавших во время стихии, вывезено в общей сложности более 95 тысяч тонн грунта. Ситуация в целом стабильная», – заявила она.
По информации Павленко, в настоящее время продолжается круглосуточная работа по очистке русел рек. «Особенно в так называемых узких горлышках, расположенных в основном в районе улиц Ломоносова и Грибоедова», – уточнила глава администрации. После этого, добавила она, коммунальные службы и МЧС приступят к очистке реки в районе площади Советская.
При этом Павленко обратила внимание, что по-прежнему сложной остается ситуация в микрорайоне Васильевка и в районе кооператива «Хуторок», в ближайшее время будет принято решение комиссии по расчистке этих территорий.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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