Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа территорий в Ялте

Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с территорий, пострадавших во время вызванного ливнями подтопления в Ялте.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Со всех участков, пострадавших во время стихии, вывезено в общей сложности более 95 тысяч тонн грунта. Ситуация в целом стабильная», – заявила она.

По информации Павленко, в настоящее время продолжается круглосуточная работа по очистке русел рек. «Особенно в так называемых узких горлышках, расположенных в основном в районе улиц Ломоносова и Грибоедова», – уточнила глава администрации. После этого, добавила она, коммунальные службы и МЧС приступят к очистке реки в районе площади Советская.

При этом Павленко обратила внимание, что по-прежнему сложной остается ситуация в микрорайоне Васильевка и в районе кооператива «Хуторок», в ближайшее время будет принято решение комиссии по расчистке этих территорий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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