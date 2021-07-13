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Коронавирус в Крыму

От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя

По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

138 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 95 лет.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, 26-летняя умершая пациентка не имела хронических заболеваний, а скончалась от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Врачи боролись за жизнь девушки до конца.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 18 161 человек.

В настоящий момент выздоровели 15 797 человек, 783 умерли.

Под наблюдением находится 493 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 13 июля сделал прививку от коронавируса 102 431 человек. Второй этап вакцинации прошли 71 535 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 июля поступило более 107 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму - 369 новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму у двоих человек подозревают лихорадку Западного Нила. Лихорадку Западного Нила подозревают в Джанкойском районе, две пробы крови взяты на исследование.

В Севастополе привились 100 тысяч человек. По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

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