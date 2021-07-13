Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19 ● В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID ● В Крыму - 369 новых заражений ● В Севастополе привились 100 тысяч человек ● Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму
От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя
По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
138 человек выписаны после выздоровления.
Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 95 лет.
Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, 26-летняя умершая пациентка не имела хронических заболеваний, а скончалась от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Врачи боролись за жизнь девушки до конца.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 18 161 человек.
В настоящий момент выздоровели 15 797 человек, 783 умерли.
Под наблюдением находится 493 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
В Севастополе на утро 13 июля сделал прививку от коронавируса 102 431 человек. Второй этап вакцинации прошли 71 535 жителей региона.
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 июля поступило более 107 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
В тексте использованы материалы: Форпост
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