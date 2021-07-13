На Крымском мосту ограничат движение

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Движение по Крымскому мосту будет временно ограничено с 20 по 22 июля, сообщили в министерстве транспорта РФ.

Это связано с проведением тренировки по противопожарной безопасности в период с 00:00 20 июля по 23:59 22 июля.

«Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост», - говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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