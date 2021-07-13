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Происшествия

Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град

Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«До конца суток 13 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с», - сообщает ведомство.

По сообщениям очевидцев, ливневый дождь также обрушился на Бахчисарай и Бахчисарайский район. В районе поселка Верхнесадовое под Севастополем идет град.

Спасатели предупреждают, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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