Происшествия
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«До конца суток 13 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с», - сообщает ведомство.
По сообщениям очевидцев, ливневый дождь также обрушился на Бахчисарай и Бахчисарайский район. В районе поселка Верхнесадовое под Севастополем идет град.
Спасатели предупреждают, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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