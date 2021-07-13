Общество
Какой сегодня праздник 13 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 13 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых
Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.
Благодаря их проповедническим трудам и подвигам люди, жившие далеко от тех мест, где учил Сын Божий, смогли узнать, что свершилось великое событие — искупление первородного греха, от которого произошли все человеческие страдания. А благодаря тому, что некоторые из апостолов взяли на себя труд оставить письменные свидетельства о Христе, узнать о событиях, которые произошли в Иерусалиме, можем и мы спустя почти 2000 лет со времен Христовой проповеди.
Праздник огурца в Суздале
Фото www.tourism33.ru
Суздаль можно без преувеличения назвать настоящим музеем под открытым небом. Столь богатое историческое и архитектурное наследие привлекает в небольшой город во Владимирской области стабильно большой поток туристов. В городе регулярно устраивают очень яркие и веселые праздники со всеми необходимыми атрибутами русского удалого веселья — скоморохи, песни, пляски и вкусное угощение. Среди прочих празднеств выделяется День Огурца. Такое забавное название неслучайно: огурец — настоящая гордость Суздаля, поэтому неудивительно, что жители устроили даже целый день этого вкусного и полезного овоща.
На празднике можно увидеть самые лучшие огурцы, выращенные местными дачниками, агрономами и другими профессионалами огуречного дела, а также самые разные блюда из них: маринованные, соленные, моченые и даже жареные.
Город в эти дни преображается — ничто не дает забыть о главном виновнике торжества — огурце. На всех центральных магистралях города развешены транспаранты и плакаты, славящие огурец, исполняются песни и гимны, поэты читают стихи и целые поэмы. Для особых любителей и почитателей есть возможность сфотографироваться в костюме огурца, а также приобрести забавные сувениры из дерева, глины, бумаги.
Двенадцать апостолов
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов - непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».
Также сегодня, 13 июля, отмечают такие праздники:
- Международный день головоломки (International Puzzle Day)
- День работников пожарной безопасности Вооруженных сил Украины
- День поиска за углом
- День картофеля-фри (National French Fry Day) в США
- День фасоли с сосисками в США
- День сотрудника Комитета национальной безопасности Казахстана
- День мучеников в Пакистане
- День государственности в Черногории
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Филипп, Симон, Фаддей, Яков, Фома, Михаил, Иуда, Андрей, Перпетуя, Мелитон, Варфоломей, Динара, Матвей (Матфей), Матфий, Стефан.
Что происходило 13 июля в прошлые годы
1260 - В Битве при Дурбе армия Тевтонского Ордена потерпела самое крупное поражение в XIII веке. 150 рыцарей погибли от войск жемайтов.
1772 - Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание.
1882 - Первые телефонные станции появились в России.
1882 - Появление первой телефонной сети в Риге (53 аппарата).
1897 - Патент на радио был выдан Гульельмо Маркони.
1908 - Открылись IV Олимпийские игры в Лондоне, в которых впервые приняли участие женщины.
1920 - В Украине открылось общество Красного Креста.
1923 - Английский парламент проголосовал за закон, внесенный леди Астор, который запрещал продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.
1930 - Открытие первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае.
1964 - Хрущев был обвинен Китаем в капиталистических методах управления страной.
1973 - Мир увидел первый альбом группы «Queen».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 июля. Какие праздники будут завтра?
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