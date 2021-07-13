Какой сегодня праздник 13 июля

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Сегодня, 13 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых

Со­бор свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных 12-ти Апо­сто­лов Хри­сто­вых яв­ля­ет­ся древним празд­ни­ком. Свя­тая Цер­ковь, че­ствуя каж­до­го из 12-ти апо­сто­лов в раз­ное вре­мя го­да, с дав­них вре­мен уста­но­ви­ла об­щее празд­но­ва­ние им на сле­ду­ю­щий день по­сле па­мя­ти слав­ных и пер­во­вер­хов­ных апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла.

Благодаря их проповедническим трудам и подвигам люди, жившие далеко от тех мест, где учил Сын Божий, смогли узнать, что свершилось великое событие — искупление первородного греха, от которого произошли все человеческие страдания. А благодаря тому, что некоторые из апостолов взяли на себя труд оставить письменные свидетельства о Христе, узнать о событиях, которые произошли в Иерусалиме, можем и мы спустя почти 2000 лет со времен Христовой проповеди.

Праздник огурца в Суздале

Фото www.tourism33.ru

Суздаль можно без преувеличения назвать настоящим музеем под открытым небом. Столь богатое историческое и архитектурное наследие привлекает в небольшой город во Владимирской области стабильно большой поток туристов. В городе регулярно устраивают очень яркие и веселые праздники со всеми необходимыми атрибутами русского удалого веселья — скоморохи, песни, пляски и вкусное угощение. Среди прочих празднеств выделяется День Огурца. Такое забавное название неслучайно: огурец — настоящая гордость Суздаля, поэтому неудивительно, что жители устроили даже целый день этого вкусного и полезного овоща.

На празднике можно увидеть самые лучшие огурцы, выращенные местными дачниками, агрономами и другими профессионалами огуречного дела, а также самые разные блюда из них: маринованные, соленные, моченые и даже жареные.

Город в эти дни преображается — ничто не дает забыть о главном виновнике торжества — огурце. На всех центральных магистралях города развешены транспаранты и плакаты, славящие огурец, исполняются песни и гимны, поэты читают стихи и целые поэмы. Для особых любителей и почитателей есть возможность сфотографироваться в костюме огурца, а также приобрести забавные сувениры из дерева, глины, бумаги.

Двенадцать апостолов

Праздник получил название в честь двенадцати апостолов - непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».

Также сегодня, 13 июля, отмечают такие праздники:

- Международный день головоломки (International Puzzle Day)

- День работников пожарной безопасности Вооруженных сил Украины

- День поиска за углом

- День картофеля-фри (National French Fry Day) в США

- День фасоли с сосисками в США

- День сотрудника Комитета национальной безопасности Казахстана

- День мучеников в Пакистане

- День государственности в Черногории

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Филипп, Симон, Фаддей, Яков, Фома, Михаил, Иуда, Андрей, Перпетуя, Мелитон, Варфоломей, Динара, Матвей (Матфей), Матфий, Стефан.

Что происходило 13 июля в прошлые годы

1260 - В Битве при Дурбе армия Тевтонского Ордена потерпела самое крупное поражение в XIII веке. 150 рыцарей погибли от войск жемайтов.

1772 - Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание.

1882 - Первые телефонные станции появились в России.

1882 - Появление первой телефонной сети в Риге (53 аппарата).

1897 - Патент на радио был выдан Гульельмо Маркони.

1908 - Открылись IV Олимпийские игры в Лондоне, в которых впервые приняли участие женщины.

1920 - В Украине открылось общество Красного Креста.

1923 - Английский парламент проголосовал за закон, внесенный леди Астор, который запрещал продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

1930 - Открытие первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае.

1964 - Хрущев был обвинен Китаем в капиталистических методах управления страной.

1973 - Мир увидел первый альбом группы «Queen».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 июля. Какие праздники будут завтра?

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