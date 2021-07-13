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Общество

Грозовой фронт не отступает: в Крыму объявлено штормовое

09:46 вторник, 13 июля 2021

Грозы со шквалистым ветром прогнозируют синоптики в Крыму во вторник, действие штормового предупреждения продлено.

Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

«В течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении на сайте.

В связи с прогнозируемой непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций. Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду.

Накануне в Крыму синоптики опять объявили штормовое предупреждение. На прошлой неделе также шли дожди с градом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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