Общество
Грозовой фронт не отступает: в Крыму объявлено штормовое
Грозы со шквалистым ветром прогнозируют синоптики в Крыму во вторник, действие штормового предупреждения продлено.
Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
«В течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении на сайте.
В связи с прогнозируемой непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций. Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду.
Накануне в Крыму синоптики опять объявили штормовое предупреждение. На прошлой неделе также шли дожди с градом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Ливни и грозы обрушатся на Крым: объявлено штормовое предупреждение. Грозовые дожди со шквалистым ветром прогнозируют в Крыму на 12 и 13 июля, объявлено штормовое предупреждение.
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