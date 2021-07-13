Происшествия
Гравитация и легкомыслие снова испортили отпуск туристу в Севастополе
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Новый инцидент с падением отдыхающего со скалы рядом с живописным пляжем произошел вчера, 12 июля.
Как сообщает Центр гражданской защиты Севастополя, в 18 часов 10 минут поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, упавшему с высоты в районе дикого пляжа Инжир Балаклавского района.
К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава», которая обнаружила пострадавшего и оказала ему первую помощь. Работы были закончены в 19:10.
Инциденты с падением гостей города-героя с его высоких приморских скал в последнее время стали рутиной информационной повестки. 8 июля со смотровой площадки на мысе Фиолент сорвалась женщина, во время морского патрулирования внешнего рейда Балаклавской бухты спасатели стали свидетелями падения молодого мужчины, который повредил себе спину. 1 июля два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры и повредившему себе ноги.
Год назад возмущение главы Севастополя Михаила Развожаева вызвала «бесконтрольность» жизни в палаточных лагерях на побережье Инжир у мыса Айя. Итогом его разговора с главой Севприроднадзора Юлией Гавриловой стало распоряжение найти юридическую базу для взимания платы с отдыхающих за вывоз мусора и контроль за порядком на территории.
В тексте использованы материалы: Форпост
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