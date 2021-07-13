Двое крымчан отправятся в колонию за избиение собутыльника до смерти

Два жителя Нижнегорского района Крыма получили по девять лет тюрьмы с ограничением свободы на 1 год за избиение, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

«В июле 2020 года подсудимые находились на отдыхе возле одного из водоемов Нижнегорского района, где между ними и еще одним отдыхающим произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался спустя некоторое время, находясь в Нижнегорской районной больнице», — говорится в сообщении суда.

Вину подсудимые не признали. Суд приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Также их обязали оплатить погребение (43 тысячи рублей) и лечение (117 тысяч рублей) убитого. Помимо этого они выплатят компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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