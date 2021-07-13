Два крымчанина до смерти избили жителя соседнего села

Нижнегорский районный суд Крыму признал двух местных жителей виновными в избиении человека, которое привело к летальному исходу.

Как сообщила пресс-служба суда, они приговорены к девяти годам колонии каждый.

«В июле 2020 года подсудимые находились на отдыхе возле одного из водоемов Нижнегорского района, где между ними и еще одним отдыхающим произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался спустя некоторое время, находясь в Нижнегорской районной больнице», – сообщили в суде.

Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении не признали. Суд признал их виновными в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего.

«При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, роль каждого при совершении преступления, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, и приговорил виновных к наказанию в виде девяти лет лишения свободы каждого с ограничения свободы на один год. Наказание нижнегорцы будут отбывать в колонии строгого режима», – уточнили в суде.

Суд удовлетворил гражданские иски прокурора и потерпевшей. Подсудимые должны выплатить 43 тыс рублей, затраченные на погребение пострадавшего, и 117 тыс рублей, затраченные на его лечение. Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить потерпевшей 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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