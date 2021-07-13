Число умерших от коронавируса людей в Крыму перевалило за 1600

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Суточный прирост COVID-инфицированных людей в регионе по-прежнему высок.

В течение истекших суток на территории Крыма выявили 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

За указанный период из медучреждений по выздоровлению было выписано 189 пациентов, 9 человек скончались. Общее число больных, которых выявили на полуострове с начала пандемии, достигло 52 803 человек, из которых 45 604 человека выздоровели, 1 607 умерли.

Ранее сообщалось о том, что всех сотрудников крымского Избиркома, которые будут задействованы в подготовке и проведении выборов в Госдуму, планируют привить от коронавируса.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя. По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19. Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.

В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму - 369 новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.