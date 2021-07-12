Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом ● Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19 ● Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса
Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям
фото © zdrav.expert
За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Напомним, за 10 июля в республике зафиксировали 368 случаев заболевания ковидом.Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4034 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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