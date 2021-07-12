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Коронавирус в Крыму

Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям

10:08 понедельник, 12 июля 2021
Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям

фото © zdrav.expert

За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, за 10 июля в республике зафиксировали 368 случаев заболевания ковидом.Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4034 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.

Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.

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