Водохранилища Крыма решили наполнить рыбой

В Крыму зарыбили местные водохранилища и ожидают в итоге появления миллиона молодых особей карпа, белого амура и белого толстолобика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Совета министров РК - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

По его данным, мероприятия проводились специалистами «Крымского рыбопитомника« в течение двух предыдущих лет. За это время водоемы республики «населили« 2 млн мальков карпа и растительноядных видов рыбы.

«По результатам этих мероприятий в 2021 году запланировано получение миллиона молодняка карпа, белого амура и белого толстолобика», - констатировал Рюмшин.

Рюмшин отметил, что крымские рыболовные хозяйства активно пользуются господдержкой. «Поддержка рыбохозяйственного комплекса республики осуществляется на протяжении четырех последних лет. За это время объем доведенных до пользователей средств составил 81,52 миллиона рублей», - проинформировал министр.

В мае в Крыму были сняты основные запреты на вылов рыбы в море и пресных водоемах. В управлении рыболовства и аквакультуры департамента рыбного хозяйства Минсельхоза РК любителям рыбной ловли напомнили о запрете использования сетей, ловушек, колющих орудий, в том числе водных ружей. Лов разрешен только с помощью удочек и спиннингов с ограничением количества крючков – не более 10 штук.

Существуют также ограничения по весу улова и размерному ряду для каждого вида рыб.Ранее в Росрыболовстве заявили о снижении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне - с начала года объем упал на 25,5%. В целом объем добычи рыбы в Азово-Черноморском регионе оказался самым низким в России. По мнению ученых, одной из причин снижения вылова могут быть переловы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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