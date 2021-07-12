Потоп в Крыму
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В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка
фото © Новости Крыма
По самым скромным подсчетам на восстановление Ялтинского горно-лесного заповедника после недавнего паводка нужно около 7,5 млн рублей.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
«Это не считая затрат, которые мы можем покрыть своими силами и средствами. Паводком уничтожено 170 км пожарных дорог. Сейчас главная задача – их восстановление. Сильно пострадали туристические тропы. Боткинскую и Штангеевскую мы уже открыли, потому что провели там первоначальную расчистку», — отметил Андрей Бородин.
Он также добавил, что существенную помощь по восстановлению заповедника оказали волонтеры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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