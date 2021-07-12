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Происшествия

В Ялте пытались отравить собаку-музыканта Мухтара

19:35 понедельник, 12 июля 2021
Ялта
В Ялте пытались отравить собаку-музыканта Мухтара

фото © Наталья Гоцанюк

В Ялте во двор дома, где живет уличный музыкант, подкинули крысиный яд. В результате чуть не погибла одна из собак, с которыми он выступает на набережной.

 Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

«Ялтинцы и ялтинки, с огромной печалью сообщаю вам, что вчера были практически отравлены наши любимые Муха и Бель. Какая-то сволочь бросила во двор Виктору крысиный яд. Муха в порядке, он ничего с земли не берет, а малышка Бель в тяжелом состоянии. Виктор показал обоих псов московскому ветеринару, которая и диагностировала отравление. Даже сказала, крысиным ядом», — пишет в Facebook пользователь с ником Luka Zluka.

О Мухтаре в городе ходят легенды. Говорят, что у пса погиб хозяин-моряк, с тех пор он не отходил от моря. А однажды покусал женщину и оказался в приюте. Но стараниями сердобольных активистов вновь оказался на набережной, где его приютил трубач Виктор Малиновский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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