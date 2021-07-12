Происшествия
В Симферополе поймали воровку денег из банкомата
В отдел полиции Симферополя, поступило заявление от местной жительницы, в котором та рассказала, что в терминале банка при попытке снять денежных средства на табло банкомата высветилась надпись «денег нет».
После чего заявительница воспользовалась другим банкоматом, где и обнаружила, что с карты были списаны 7 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в результат проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 45-летняя местная жительница.
Женщина призналась в совершенном преступлении. С ее слов, подойдя к банкомату, она обнаружила, что в купюроприемнике находятся денежные средства. Вместо того, чтобы вернуть их банк, подозреваемая все деньги присвоила себе и потратила на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиянка забронировала номер в санатории в Крыму, ее обманули на 63 тысячи рублей. Жительница Ижевска решила этим летом отдохнуть в Крыму. Она выбрала номер в понравившимся ей санатории и перевела на его счет 63 000 рублей.
В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров, сообщили в МВД Крыма.
В Симферополе девочка-подросток попалась на краже электросамоката. В Симферополе раскрыта кража электросамоката. Злоумышленнице 15 лет.
В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих. 20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.
В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина
В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.
В Севастополе привились 100 тысяч человек
По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
В Ялте пытались отравить собаку-музыканта Мухтара
В Ялте во двор дома, где живет уличный музыкант, подкинули крысиный яд. В результате чуть не погибла одна из собак, с которыми он выступает на набережной.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
вчера
В ФСБ сообщили, что задержали в Севастополе подпольного оружейника
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который «подпольно изготавливал оружие и боеприпасы».