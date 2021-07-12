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Происшествия

В Симферополе поймали воровку денег из банкомата

17:55 понедельник, 12 июля 2021

В отдел полиции Симферополя, поступило заявление от местной жительницы, в котором та рассказала, что в терминале банка при попытке снять денежных средства на табло банкомата высветилась надпись «денег нет».

После чего заявительница воспользовалась другим банкоматом, где и обнаружила, что с карты были списаны 7 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результат проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 45-летняя местная жительница.

Женщина призналась в совершенном преступлении. С ее слов, подойдя к банкомату, она обнаружила, что в купюроприемнике находятся денежные средства. Вместо того, чтобы вернуть их банк, подозреваемая все деньги присвоила себе и потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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