Власть
В Севастополе возобновил работу Палеонтологический музей
В Севастополе возобновлена работа Палеонтологического музея.
Об этом сообщил автор проекта Виктор Пологов на своей странице в сети Facebook.
«Наконец получилось возобновить работу нашего Палеонтологического музея. В музее представлена уникальная коллекция окаменелых остатков животных, обитавших десятки миллионов лет назад на месте нынешнего Крымского полуострова», – написал он.
Музейная экспозиция открыта с 10.00 до 18.00 по адресу: улица Ленина, 8 (рядом с кафе «Искринка»).
Пологов также опубликовал изображение некоторых экспонатов – окаменелых ископаемых крабов и омаров.
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