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Власть

В Севастополе возобновил работу Палеонтологический музей

11:46 понедельник, 12 июля 2021
Севастополь

В Севастополе возобновлена работа Палеонтологического музея.

Об этом сообщил автор проекта Виктор Пологов на своей странице в сети Facebook.

«Наконец получилось возобновить работу нашего Палеонтологического музея. В музее представлена уникальная коллекция окаменелых остатков животных, обитавших десятки миллионов лет назад на месте нынешнего Крымского полуострова», – написал он.

Музейная экспозиция открыта с 10.00 до 18.00 по адресу: улица Ленина, 8 (рядом с кафе «Искринка»).

Пологов также опубликовал изображение некоторых экспонатов – окаменелых ископаемых крабов и омаров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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