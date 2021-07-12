В Севастополе возобновил работу Палеонтологический музей

В Севастополе возобновлена работа Палеонтологического музея.

Об этом сообщил автор проекта Виктор Пологов на своей странице в сети Facebook.

«Наконец получилось возобновить работу нашего Палеонтологического музея. В музее представлена уникальная коллекция окаменелых остатков животных, обитавших десятки миллионов лет назад на месте нынешнего Крымского полуострова», – написал он.

Музейная экспозиция открыта с 10.00 до 18.00 по адресу: улица Ленина, 8 (рядом с кафе «Искринка»).

Пологов также опубликовал изображение некоторых экспонатов – окаменелых ископаемых крабов и омаров.

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