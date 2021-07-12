В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина

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В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

«Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи», – говорится в сообщении.

Оперативный дежурный центра гражданской защиты Севастополя принял сообщение о происшествии накануне, 11 июля, в 15-20. На помощь пострадавшей были направлены дежурные бригады по суше и морю. На месте работали поисковики, прибывшие на аварийно-спасательном автомобиле и катере из подразделения «Балаклава».

В пресс-службе здравоохранения сообщили РИА Новости Крым, что по прибытии медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего доставили в больницу.

«Тяжелые травмы. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь», – сказали в депздраве.

За минувшие выходные это уже второй случай падения человека со скалы в этом районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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