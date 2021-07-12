Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму ● Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям ● В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом ● Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19 ● Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки
В Севастополе привились 100 тысяч человек
фото © Новости Крыма
По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
63 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 64 до 75 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 039 человек. В настоящий момент выздоровели 15 659 человек, 779 умерли.
Под наблюдением находится 492 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
В Севастополе на утро 12 июля сделали прививку от коронавируса 100 607 человек. Второй этап вакцинации прошли 70 373 жителя региона.
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 июля поступило более 106 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
В тексте использованы материалы: Форпост
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