В Севастополе привились 100 тысяч человек

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По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

63 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 64 до 75 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 039 человек. В настоящий момент выздоровели 15 659 человек, 779 умерли.

Под наблюдением находится 492 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 12 июля сделали прививку от коронавируса 100 607 человек. Второй этап вакцинации прошли 70 373 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 июля поступило более 106 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом. В Крыму дополнительно развернут более двухсот новых коек для больных COVID-19.

Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.

Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.