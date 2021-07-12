Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +30
море +24

Коронавирус в Крыму

В Севастополе привились 100 тысяч человек

16:08 понедельник, 12 июля 2021
Севастополь
В Севастополе привились 100 тысяч человек

фото © Новости Крыма

По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

63 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 64 до 75 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 039 человек. В настоящий момент выздоровели 15 659 человек, 779 умерли.

Под наблюдением находится 492 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 12 июля сделали прививку от коронавируса 100 607 человек. Второй этап вакцинации прошли 70 373 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 июля поступило более 106 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям. За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом. В Крыму дополнительно развернут более двухсот новых коек для больных COVID-19.

Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.

Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

Происшествия
В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина

В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина

В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе привились 100 тысяч человек

В Севастополе привились 100 тысяч человек

По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Потоп в Крыму
В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка

В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка

По самым скромным подсчетам на восстановление Ялтинского горно-лесного заповедника после недавнего паводка нужно около 7,5 млн рублей.

Общество
Как в Крыму едят могильные украшения

Как в Крыму едят могильные украшения

В Крыму настало время цветения кактуса опунции. В последние годы крымчане все чаще используют эти колючие растения не только для украшения дворов, но и в кулинарии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации