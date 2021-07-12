Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +23
море +24

Происшествия

В Севастополе покупатель ударил продавца из-за качества товара

20:07 понедельник, 12 июля 2021
Севастополь

В Севастополе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении местного жителя из-за критики товара магазине пострадавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

По имеющимся данным в полицию обратился 60-летний севастополец с заявлением о том, что неизвестный причинил ему телесные повреждения.

Потерпевший является владельцем строительного магазина, где по совместительству работает продавцом. Накануне у него возник конфликт с покупателем, который начал высказывать ему претензии относительно качества товаров. В ходе перепалки посетитель взял с прилавка инструмент для штукатурных работ и ударил им хозяина магазина, а потом скрылся. Севастополец обратился в больницу и в полицию.

Сотрудники ведомства нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За противоправные действия севастопольцу грозит до двух лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоял по плечи в воде в колодце: в Армянске спасли ребенка. В Армянске полицейский спас малолетнего ребенка из канализационного колодца.

В Крымских реках продолжают вылавливать унесенные наводнением авто. Автомобиль «ВАЗ-21011» обнаружен в русле реки Бельбек в Бахчисарайском районе Крыма.

В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина. В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

В Крыму грузовик въехал в Mercedes и протаранил магазин. Один человек пострадал в аварии с участием грузового и легкового автомобилей, которая произошла в понедельник в Симферополе.

Происшествия
В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина

В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина

В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе привились 100 тысяч человек

В Севастополе привились 100 тысяч человек

По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

В Крыму дополнительно развернут более двухсот новых коек для больных COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации