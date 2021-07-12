Происшествия
В Севастополе покупатель ударил продавца из-за качества товара
В Севастополе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении местного жителя из-за критики товара магазине пострадавшего.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
По имеющимся данным в полицию обратился 60-летний севастополец с заявлением о том, что неизвестный причинил ему телесные повреждения.
Потерпевший является владельцем строительного магазина, где по совместительству работает продавцом. Накануне у него возник конфликт с покупателем, который начал высказывать ему претензии относительно качества товаров. В ходе перепалки посетитель взял с прилавка инструмент для штукатурных работ и ударил им хозяина магазина, а потом скрылся. Севастополец обратился в больницу и в полицию.
Сотрудники ведомства нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За противоправные действия севастопольцу грозит до двух лет лишения свободы», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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