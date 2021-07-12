Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19 ● Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса ● В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19
В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом
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В Крыму дополнительно развернут более двухсот новых коек для больных COVID-19.
Такое решение обусловлено ростом числа зараженных, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
За последние сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что стало суточным антирекордом с начала пандемии.
«С понедельника порядка 200-230 коек открываем в Бахчисарае», - цитирует Лясковского ТАСС. Дополнительные места развернут на базе центральной районной больницы. На данный момент общий коечный фонд составляет 3 010 мест.
Ранее, в связи с ухудшением эпидобстановки симферопольский роддом № 2 снова перепрофилировали под лечение больных с коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.
В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.
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В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом
В Крыму дополнительно развернут более двухсот новых коек для больных COVID-19.
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