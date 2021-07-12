В Крыму нашествие пауков и божьих коровок

Крымчане жалуются на массовое нашествие божьи коровок на пляжах Новофедоровки, Николаевки и на Тарханкуте.

Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

«Налетают везде, в волосы, под одежду, в машину, по пляжу кружат… Они хоть и не такие страшные, как саранча, но приятного мало. Кусаются больно», - написали туристы.

Также крымчане напомнили, что на полуострове из-за прошедших сильных ливней активизировались комары.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц. В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.

Севастопольские земли захватывает привозная амброзия. Тема раскинувшихся буйными зарослями сорняков и борьбы с ними в Севастополе этим летом стала особенно актуальной.

Завезенное в Крым растение может привести к слепоте. В Крыму зацвело еще одно опасное растение, встреча с которым может запомниться надолго.

Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней. Ливни, накрывающие Крым с середины июня, стали причиной порядка 1,5 тысячи оползней, почти половина из которых произошла на Южном берегу Крыма.