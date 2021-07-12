Происшествия
В Крыму грузовик въехал в Mercedes и протаранил магазин
Один человек пострадал в аварии с участием грузового и легкового автомобилей, которая произошла в понедельник в Симферополе.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «ГАЗ-33023», двигаясь по улице Зенитной, на нерегулируемом перекрестке с улицей Трубаченко при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц.
«После столкновения «ГАЗ» выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на магазин, а «Мерседес» от удара отбросило влево с последующим наездом на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «Мерседеса», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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