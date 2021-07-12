В Крымских реках продолжают вылавливать унесенные наводнением авто

Автомобиль «ВАЗ-21011» обнаружен в русле реки Бельбек в Бахчисарайском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Уточняется, что машина была найдено в районе села Нижняя Голубинка во время обследования мест, где возможны образования заторов и выход рек из берегов.

«Во время патрулирования установлено, что автомобиль «ВАЗ-21011» находится под метровым слоем водного потока реки Бельбек в сильно заиленном состоянии», - говорится в сообщении. Для его извлечения необходим бульдозер или экскаватор.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУ МЧС России по Крыму эвакуировали более 70 затопленных легковых автомобилей из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма, которые пострадали от наводнений.

Всего, по подсчетам властей, в Керчи пострадало более 700 автомобилей, в Ялте - около 100.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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