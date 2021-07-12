В ФСБ сообщили, что задержали в Севастополе подпольного оружейника

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Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который «подпольно изготавливал оружие и боеприпасы».

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Поводом для расследования стала полученная силовиками информация о том, что мужчина хранит у себя дома метательные боеприпасы промышленного изготовления. Обыск по месту жительства показал, что арсенал у севастопольца оказался намного богаче.

«В ходе следственных действий было изъято 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельно изготовленных пистолетных патрона, заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой задержанный планировал переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия», - перечислили в пресс-службе ведомства.

Кроме того при обыске у мужчины обнаружили больше полкило бездымного пороха. Выяснилось также, что производством севастополец занимался на работе: на складе, где трудился задержанный, обнаружили соответствующее оборудование.

В ходе следствия выяснилось, что все оружие мужчина хранил, обеспечивая собственную безопасность. Тем не менее против него возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Максимальное наказание по первой статье – от трех до пяти лет лишения свободы, по второй – от шести до восьми лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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