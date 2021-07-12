Происшествия
В Евпатории спасли мужчину на надувном матрасе
В Евпатории спасатели помогли мужчине, которого сильным ветром унесло на надувном матрасе в море.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне днем в пригородном поселке Заозерное. Во время патрулирования прибрежной полосы спасатели в бинокль увидели мужчину на матрасе на значительном расстоянии от берега.
«В бинокль был обнаружен надувной матрац с отдыхающим на расстоянии около 150 м от берега, который сильным ветром уносило в море, - рассказали в ведомстве. - Спасатели на моторном судне «Буревестник-530« подплыли к отдыхающему и выяснили, что ему необходима помощь, так как сам он уже был не состоянии добраться до берега».
Мужчину вместе с матрасом благополучно доставили на сушу и разъяснили ему правила поведения на воде, особенно в период действия штормового предупреждения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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