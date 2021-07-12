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Происшествия

В Евпатории спасли мужчину на надувном матрасе

15:38 понедельник, 12 июля 2021
Евпатория

В Евпатории спасатели помогли мужчине, которого сильным ветром унесло на надувном матрасе в море.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел накануне днем в пригородном поселке Заозерное. Во время патрулирования прибрежной полосы спасатели в бинокль увидели мужчину на матрасе на значительном расстоянии от берега.

«В бинокль был обнаружен надувной матрац с отдыхающим на расстоянии около 150 м от берега, который сильным ветром уносило в море, - рассказали в ведомстве. - Спасатели на моторном  судне «Буревестник-530«  подплыли к отдыхающему и выяснили, что ему необходима помощь, так как сам он уже был не состоянии добраться  до берега».

Мужчину вместе с матрасом благополучно доставили на сушу и разъяснили ему правила поведения на воде, особенно в период действия штормового предупреждения. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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