Три типа севастопольских краж, которые правоохранители раскрывают особенно успешно

Чуть ли не ежедневно появляются сообщения о том как кто-то воспользовался найденной вещью (банковской картой, кошельком, сумкой, телефоном) и после этого попал под уголовное преследование.

Так, оставленный без присмотра кошелек с 14 тысячами рублей стал легкой добычей злоумышленницы.

В ОМВД России по Ленинскому району обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее пропал кошелек с денежными средствами. Женщина рассказала, что забыла свой аксессуар во время посещения туалетной комнаты на одной из автозаправок города. Обнаружив пропажу, она вернулась на АЗС, однако кошелька там уже не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Женщина дала признательные показания и рассказала, что она зашла в помещение вслед за потерпевшей и, обнаружив забытый кошелек, забрала из него наличные денежные средства, после чего его выбросила. Распорядиться украденными деньгами злоумышленница не успела – полицейские задержали ее.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Кража после совместной пьянки

Тоже частый мотив так называемых незапланированных краж в пьяном угаре.

На днях в Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже электроинструментов у постояльца хостела.

За хищение чужого имущества местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.

На улице 32-летний мужчина познакомился со случайным прохожим. Новый приятель показался севастопольцу довольно интересным собеседником, и он пригласил его к себе в номер, чтобы отметить знакомство. После совместного застолья мужчина уснул, а его 35-летний гость, воспользовавшись ситуацией, тайно похитил электроинструмент стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что украденное имущество он сбыл в комиссионный магазин, а вырученные преступным путем деньги потратил на собственные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кража легкодоступного имущества

В народе обычно такая кража называется «взял, что плохо лежало».

В Севастополе оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в двух кражах из подъездов многоквартирных домов.

В полицию с заявлением о пропаже двух велосипедов общей стоимостью 60 тысяч рублей обратился 39-летний местный житель.

Как стало известно, заявитель оставил двухколесный транспорт на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома. Злоумышленник, воспользовавшись легкодоступностью оставленного без присмотра имущества, тайно похитил его и скрылся.

Однако распорядиться похищенным мужчина не успел – в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в короткие задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что перекусил противоугонный трос, которым велосипеды были прикреплены к перилам, при помощи подручных инструментов. Сотрудники полиции изъяли украденные велосипеды и возвратят законному владельцу после завершения следственных действий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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