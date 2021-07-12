Стоял по плечи в воде в колодце: в Армянске спасли ребенка

В Армянске полицейский спас малолетнего ребенка из канализационного колодца.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел во время прогулки в промышленной части города, уточнили в ведомстве. Четырехлетний Платон упал в заброшенный канализационный колодец и почти по плечи оказался в холодной воде. Он не смог самостоятельно выбраться и начал звать на помощь. Крики ребенка услышали прохожие и обратились за помощью в полицию.

«Первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный лейтенант полиции Юрий Шолдан. Он спустился вниз и с помощью двухметровой пластиковой трубы подтянул к себе ребенка. Вторым подоспел старший оперуполномоченный Александр Гуменный. Вместе мужчины вытащили мокрого и замерзшего мальчика наружу», - говорится в сообщении.

Полицейские укутали Платона в свою одежду и отвезли в отдел полиции, где и передали его родителям.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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