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Происшествия

Стоял по плечи в воде в колодце: в Армянске спасли ребенка

19:23 понедельник, 12 июля 2021
Армянск

В Армянске полицейский спас малолетнего ребенка из канализационного колодца.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел во время прогулки в промышленной части города, уточнили в ведомстве. Четырехлетний Платон упал в заброшенный канализационный колодец и почти по плечи оказался в холодной воде. Он не смог самостоятельно выбраться и начал звать на помощь. Крики ребенка услышали прохожие и обратились за помощью в полицию.

«Первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный лейтенант полиции Юрий Шолдан. Он спустился вниз и с помощью двухметровой пластиковой трубы подтянул к себе ребенка. Вторым подоспел старший оперуполномоченный Александр Гуменный. Вместе мужчины вытащили мокрого и замерзшего мальчика наружу», - говорится в сообщении.

Полицейские укутали Платона в свою одежду и отвезли в отдел полиции, где и передали его родителям.

В начале июля сотрудник полиции в Симферополе Сергей Абдуллаев спас роженицу, сдав кровь редкой группы с отрицательным резус-фактором.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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