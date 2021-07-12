Происшествия
Россиянка забронировала номер в санатории в Крыму, ее обманули на 63 тысячи рублей
Жительница Ижевска решила этим летом отдохнуть в Крыму. Она выбрала номер в понравившимся ей санатории и перевела на его счет 63 000 рублей.
Чтобы удостовериться в том, что оплата благополучно совершена, она позвонила по указанному на сайте номеру. Автоинформатор сообщил, что «сейчас этот номер свободен, подключить этот номер вы можете в течение одного дня…». Девушка поняла, что здесь что-то не так, и стала искать информацию о сайте санатория.
Оказалось, что санаторий больше не работает, а сайт принадлежит мошенникам. Девушка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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