Россиянка забронировала номер в санатории в Крыму, ее обманули на 63 тысячи рублей

Жительница Ижевска решила этим летом отдохнуть в Крыму. Она выбрала номер в понравившимся ей санатории и перевела на его счет 63 000 рублей.

Чтобы удостовериться в том, что оплата благополучно совершена, она позвонила по указанному на сайте номеру. Автоинформатор сообщил, что «сейчас этот номер свободен, подключить этот номер вы можете в течение одного дня…». Девушка поняла, что здесь что-то не так, и стала искать информацию о сайте санатория.

Оказалось, что санаторий больше не работает, а сайт принадлежит мошенникам. Девушка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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