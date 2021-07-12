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Власть

Путин поддержал создание казачьих дружин при Росгвардии

08:33 понедельник, 12 июля 2021

Идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений поддержал президент России Владимир Путин.

Об этом накануне заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, сообщает Сибирь.Реалии.

Идея создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии принадлежит самому Юрию Чайке – бывшему главному прокурору России. По словам Чайки, он направил Владимиру Путину «соответствующую бумагу», и президент поддержал инициативу.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», –​ цитирует Чайку информресурс РИА-Новости.

Юрий Чайка выступил с идеей привлечения казаков в ряды Росгвардии на заседании Совета при президенте по делам казачества 24 июня. Он предложил в качестве эксперимента привлечь казаков Терского войскового казачьего общества, а в случае успеха распространить практику на всю страну.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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