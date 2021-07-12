Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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