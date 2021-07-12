Предприятие заплатило 17 млн рублей за ущерб природе Крыма

Одно из предприятий по утилизации отходов в Белогорском районе осуществляло выброс вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Проверка показала, что предприятие своевременно не вносило платы в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду. Образовался долг в 17 млн рублей.

Природоохранный прокурор подал иск в суд, после чего предприятие погасило задолженность.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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