Под Севастополем начали восстанавливать сверхсекретный военный объект

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Запасной командный пункт Черноморского флота был нужен на случай ядерной войны.

Любимое место крымских сталкеров, ценителей истории и просто активных людей — «Объект 221» — запасной командный пункт Черноморского флота под Севастополем, сегодня закрыт для посещения, сообщает ФАН.

Его строительство было остановлено в 90-х, однако спустя 30 лет здесь начались некоторые работы. Сейчас въезд на командный пункт перекрыт, и, как говорят местные, идут работы, напоминающие восстановление объекта, однако более подробной информации по этому поводу нет.

Объект №221 расположен в урочище Алсу, которое находится недалеко от Балаклавы. Это сверхсекретное сооружение более 15 лет строилось на случай ядерной угрозы в толще горы с названием Шаан-Кая, в переводе — Мишень. В скале был возведен почти четырехэтажный дом, в котором при опасности могли бы укрыться около 5000 человек — военное командование и местные жители.

«Строительство велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», — рассказал ФАН крымский диггер Владимир Болдырев.

Однако, когда к 90-м годам проект почти закончили, в мире уже было создано такое ядерное оружие, которому нипочем была бы толща скалы, и объект был больше не нужен. Десятки лет после развала Советского Союза сооружение приходило в упадок без надлежащего надзора.

Крымские сталкеры рассказали о таинственном «Объекте 221» под Севастополем

«Сюда водились сотни экскурсий, можно было прийти и полазать самостоятельно. Нужен был лишь фонарик. Это место удивляло людей, внутри теряется ощущение времени и пространства. Паутина ходов и секретных переходов, удивительная зеленая жидкость, которая отсылала к произведению «Сталкер». Кстати, здесь проводили масштабные игры по компьютерной саге «Метро», куда съезжались ценители со всего мира, это была настоящая Мекка для диггеров», — делится Владимир Болдырев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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