Бизнес
Почти половина предприятий Севастополя работают в убыток
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Крымстат сообщает финансовых результатах деятельности крупных и средних организаций города Севастополя в январе-апреле 2021 года.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до налогообложения организаций г. Севастополя в январе-апреле 2021 года в действующих ценах составил 265,3 млн. рублей убытка.
По результатам деятельности в январе-апреле 2021 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 62,4% в общем количестве предприятий города, получено 996,2 млн. рублей прибыли, по сравнению с январем-апрелем 2020 года прибыль увеличилась на 10,9%. Основная доля общей суммы прибыли сформирована предприятиями промышленности (46,5%), в том числе в обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (25,0%), в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (23,3%), в сфере торговли оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (14,0%).
С убытком завершили период 37,6% предприятий. Сумма допущенных убытков уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 13,2% и составила 1261,5 млн. рублей. Основная доля общей суммы убытка сформирована предприятиями сферы транспортировки и хранения (40,3%) и промышленности (29,1%).
Ранее Новости Крыма сообщали:
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