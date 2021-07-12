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Охлаждение опасно: можно ли нырять в море с головой

17:21 понедельник, 12 июля 2021
Охлаждение опасно: можно ли нырять в море с головой

фото © Новости Крыма

Если на улице очень жарко, а вы находитесь на пляже, резко погружаться в воду ни в коем случае нельзя, организму нужно дать «привыкнуть» к воде.

Такой совет дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

«Ни в коем случае, не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой. Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде», - цитирует ресурс Тяжельникова.

По словам доктора, любой резкий перепад температур опасен для организма. По этой причине охлаждать воздух в квартире или автомобиле ниже 20-25 градусов при большой жаре на улице не следует. Так вы избежите переохлаждения и не заболеете.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова назвала способы облегчить сон в жаркую погоду. По ее словам, помогут охлажденные наволочка и простыня: белье можно положить в морозильную камеру, а перед сном застелить им постель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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