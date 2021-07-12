Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям ● В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом ● Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19 ● Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки ● В Крыму снова растет число новых заражений
Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму
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Сергей Аксенов назвал условия, при выполнении которых власти смягчат ограничения для работы бизнеса в ночное время.
По его словам, решение о возможном послаблении антиковидных ограничений было принято в ответ на многочисленные обращения предпринимателей.
«Если предприниматели и персонал станут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан», - написал Аксенов в Facebook.
Он также поручил главам муниципальных образований встретиться с предпринимательским сообществом. Ответственным за координацию на уровне республики он назначил главу Минэкономразвития Дмитрия Шеряко.
Ранее глава РК заявил, что готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений, если эпидситуация не стабилизируется.
Он также пригрозил жесткими санкциями предприятиям, нарушающим меры по противодействию коронавирусу, вплоть до отключения от сетей электроэнергии и водоснабжения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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