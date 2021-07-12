Ночью в Алуште горел 12-этажный дом

Вчера поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в 12-этажном доме в Алуште.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в многоквартирном доме по ул. Октябрьской с 7 по 12-й этажи произошло возгорание и сильное задымление шахты электрокабеля.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 5 человек. Спустя час пожар удалось ликвидировать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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