На дне моря в Севастополе обнаружена громадная опасность

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С морского дна у берегов Севастополя на поверхность подняли целый арсенал боеприпасов.

В результате было обнаружено 511 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Операцию в бухте Гильзовая провели специалисты МЧС России, сообщили в ведомстве.

В целом за 9 июля со дня бухты Гильзовая было поднято 832 взрывоопасных предмета.

«Работы в этой бухте – на потенциально опасном объекте черноморской акватории – ведутся с 20 мая. Сначала наш Спецотряд проводил там мероприятия совместно с Центроспасом. Сейчас севастопольские пиротехники МЧС продолжают их самостоятельно», – сообщает замначальника спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю майор внутренней службы Арсен Смаилов.

Поднятые со дна боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности доставили на берег, а затем на полигон для утилизации.

Крупнейшим из ликвидированных предметов стал артиллерийский снаряд калибра 180 миллиметров.

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