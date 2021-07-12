Происшествия
На дне моря в Севастополе обнаружена громадная опасность
фото © Форпост
С морского дна у берегов Севастополя на поверхность подняли целый арсенал боеприпасов.
В результате было обнаружено 511 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Операцию в бухте Гильзовая провели специалисты МЧС России, сообщили в ведомстве.
В целом за 9 июля со дня бухты Гильзовая было поднято 832 взрывоопасных предмета.
«Работы в этой бухте – на потенциально опасном объекте черноморской акватории – ведутся с 20 мая. Сначала наш Спецотряд проводил там мероприятия совместно с Центроспасом. Сейчас севастопольские пиротехники МЧС продолжают их самостоятельно», – сообщает замначальника спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю майор внутренней службы Арсен Смаилов.
Поднятые со дна боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности доставили на берег, а затем на полигон для утилизации.
Крупнейшим из ликвидированных предметов стал артиллерийский снаряд калибра 180 миллиметров.
В тексте использованы материалы: Форпост
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